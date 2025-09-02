Äripäev
  02.09.25, 10:47

Euroopast suure raha saanud riskifondi partner: ettevõtted enam nii kiiresti börsile ei lähe

Eesti riskikapitali järelturu tehingute fond Siena kaasas oma uue 50miljonilise fondi juhtinvestoreiks Euroopa rekonstruktsiooni- ja arengupanga (EBRD) ning riikliku SmartCapi.
Siena partner Rando Rannus.
  • Siena partner Rando Rannus.
  • Foto: Siena
Selliseid fonde nagu meie, saab Euroopas ühe käe näppudel lugeda, rääkis fondi partner Rando Rannus. Ameerikas on sellised fondid aga tavalised.
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!

