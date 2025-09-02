Euroopast suure raha saanud riskifondi partner: ettevõtted enam nii kiiresti börsile ei lähe

ST Sisuturundus 01.09.25, 15:16

Ettevõtte igapäevane töö sõltub töökindlast tehnikast. Kui arvuti ütleb üles või ei vasta enam nõudmistele, siis tekib seisak, mis maksab aega ja raha. Samas on uute sülearvutite hinnad ettevõtte jaoks suur investeering, eriti kui varustada tuleb korraga terve meeskond.