Eesti jalgpallilegend: korvpall teeb kadedaks

157 korda Eesti jalgpallikoondise eest platsile jooksnud Martin Reim tunnistas Äripäeva raadio saates “Äripäeva arvamusliider”, et sooviks ka jalgpallis näha sarnast melu, mis Eesti korvpalluritele sai osaks EM-finaalturniiri Riias.
Eesti Jalgpalli Liitu toetavad ettevõtjad kinnitavad, et liidu presidendivalimiste ümber keerlevad pinged nende toetust ei kõiguta. Suurotetaja ootab liidult avatust ja tulemusi, kuid nii mõnigi ettevõtja jääb tulise valimisvõitluse teemal kidakeelseks.
Eesti Jalgpalli Liidu presidendi valimised pälvisid isegi jalgpallikaugete seas nii palju tähelepanu, sest laiemas avalikkuses valitses hämming, kas tõesti on võimalik Eestis aastal 2025 veel niimoodi juhtida, kõlas saates “Äripäev eetris”.