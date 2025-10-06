Söödatootjad: sööda hind langeb, aga kvaliteediriskid kasvavad

Tänavused head viljasaagid on maailmas kaasa toonud hinnalanguse söödaturul, kuid samal ajal on suurenenud riskid kodumaise teravilja kvaliteedis ja mükotoksiinide esinemises.
- Pro Grupp Investi OÜ tegevjuht Leonid Dulub.
- Foto: Andres Laanem
„Kasvupinnase“ saates arutlevad Pro Grupp Invest
i OÜ tegevjuht Leonid Dulub
ja Alltech Eesti
tegevjuht Pilleriin Puskar
, kuidas tooraine kvaliteet mõjutab sööta ja seeläbi looma tervist.
Dulub tutvustab hiljuti Jõgevamaal avatud Kantküla söödatehase
uuenduslikke lahendusi, mis toovad Eesti turule uue põlvkonna söödatootmise ja kindlustavad kvaliteetse söödaga loomakasvatajad.
Puskar selgitab, miks Alltechi Euroopa analüüsid näitavad tänavu kõrget mükotoksiinide riski ja milliseid samme Eesti farmid on juba astunud loomade tervise ja bioohutuse tagamiseks. Lisaks tuleb juttu, kuidas sööt mõjutab loomade eluiga ja miks hollandlased annavad oma piimaveistele rikkalikku söödavalikut.
Saatejuht on Juuli Nemvalts.
