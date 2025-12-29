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Pensionikogujad viivad kolmandasse sambasse rekordiliselt raha

Majanduse kehvast seisust hoolimata tõotab tulla kolmanda pensionisamba sissemaksete rekord, ütles LHV Varahalduse juhatuse esimees Vahur Vallistu.
Hommikuprogramm
00:00
LHV Varahalduse juhatuse esimees Vahur Vallistu
  • LHV Varahalduse juhatuse esimees Vahur Vallistu
  • Foto: Raul Mee
“Ma arvan, et tuleb järjekordne rekordaasta, kuigi võiks eeldada, et keskkond on natukene keerulisem,” rääkis Vahur Vallistu Äripäeva raadio hommikuprogrammis. Tema sõnul näitavad ka LHV uuringud, et raha kolmandasse sambasse leida on üha raskem, kuid numbrid seda tegelikult ei näita.
Enne pühadeaega kasvas kolmanda samba sissemaksete maht 200 miljoni euro võrra, millest kaks kolmandikku moodustavad just täiendavad sissemaksed, sõnas Vallistu. Kolmanda samba kogumaht jõudis enne pühasid 1,1 miljardi euroni, kuid viimastel päevadel tehakse rohkelt sissemakseid.
Kolmandasse sambasse saab sissemakseid teha täna kuni kella 15.59ni.
Samuti rääkis Vallistu intervjuus, milline on pensionifondide tootlikkus ning kuidas on mõjutanud kaubanduskeskuste müügimeeste kadumine pensionimüüki.
Küsis Karmen Laur.
Hommikuprogramm
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Tuleva juhatuse liige Sten Andreas Ehrlich ütles pressiteates, et see on positiivne probleem, sest järelikult leiavad väga paljud inimesed võimaluse teha nüüd, aasta lõpus täiendavaid kolmanda samba makseid, et kasutada ära selle aasta maksusoodustus.
Tuleva juhatuse liige ja fondijuht Tõnu Pekk rääkis nädal tagasi hommikuprogrammis, et kolmanda samba makseid lisandub aasta viimastel päevadel veel ligi 20 miljonit eurot.
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