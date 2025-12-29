Pensionikogujad viivad kolmandasse sambasse rekordiliselt raha

Samuti rääkis Vallistu intervjuus, milline on pensionifondide tootlikkus ning kuidas on mõjutanud kaubanduskeskuste müügimeeste kadumine pensionimüüki.

Küsis Karmen Laur.

Suur koormus tõi tõrked

Tuleva teatas, et täna kukkuva tähtaja ja suure koormuse tõttu esineb Pensionikeskus e infosüsteemides tõrkeid. “Pensionikeskus teatas äsja, et need võivad kesta homseni. Seetõttu võib olla nii Tulevas kui ka pankades oma pensionikonto vaatamine häiritud.”

Tuleva juhatuse liige Sten Andreas Ehrlich ütles pressiteates, et see on positiivne probleem, sest järelikult leiavad väga paljud inimesed võimaluse teha nüüd, aasta lõpus täiendavaid kolmanda samba makseid, et kasutada ära selle aasta maksusoodustus.