Pensionikogujad viivad kolmandasse sambasse rekordiliselt raha

“Ma arvan, et tuleb järjekordne rekordaasta, kuigi võiks eeldada, et keskkond on natukene keerulisem,” rääkis Vahur Vallistu
Äripäeva raadio hommikuprogrammis. Tema sõnul näitavad ka LHV uuringud, et raha kolmandasse sambasse leida on üha raskem, kuid numbrid seda tegelikult ei näita.
Enne pühadeaega kasvas kolmanda samba sissemaksete maht 200 miljoni euro võrra, millest kaks kolmandikku moodustavad just täiendavad sissemaksed, sõnas Vallistu. Kolmanda samba kogumaht jõudis enne pühasid 1,1 miljardi euroni, kuid viimastel päevadel tehakse rohkelt sissemakseid.
Kolmandasse sambasse saab sissemakseid teha täna kuni kella 15.59ni.