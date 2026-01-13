Aasta investor 2025 avab oma punase kauplemisportfelli saladused: “Paberil miinus, kontol pluss“
Aasta investor 2025 Lev Dolgatsjov on tuntud kui investor, kes ei karda rääkida asjadest nii, nagu need on – olgu tegu hiiglasliku kasumi või valusa kaotusega. Tiitliaasta tõi tema portfelli mitmeid strateegilisi muudatusi.
Tuntud investor Lev Dolgatsjov jättis vastamata pea kõigile uue aasta börse ja hinnaliikumisi puudutavatele küsimustele, viidates finantsinspektsiooni värskele juhendile, mis tema hinnangul suretab välja vaba investeerimisarutelu ja keelab mitte-pankuritel turuolukorda konkreetselt kommenteerida.
Aasta investori tiitlikandja ja tänavune žürii liige Lev Dolgatsjov hindas tänavusi nominente kui erakordse panusega investoreid. „Praktiliselt võib öelda, et kõik nad vääriksid ka elutööpreemiat,“ ütles ta Äripäeva raadios.
Läti ehitusseadmete rentijal Storent algab täna uus võlakirjapakkumine, firmal on värskelt all mitu eelmist pakkumist. Investor Lev Dolgatsjovi sõnul ei ole Storendi fookuses ilmselt võlakoormuse alandamine.
Investeeringute haldamise ettevõte Eika Asset Management plaanib emiteerida kuni 5 miljoni euro väärtuses võlakirju, et rahastada uue logistikapargi arendamist Poolas. Raha kaasatakse vastavalt projekti vajadustele kolmes etapis ning võlakirju pakub Euroopa kaasinvesteerimisplatvorm Letsinvest.