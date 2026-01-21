Pilk Lõuna-Ameerikasse: Mercosuri leping võib kasvatada kaubavoogusid

Mis on Mercosur ja mida leping endast kujutab?

Mercosur on Lõuna-Ameerika majandus- ja tolliliit, kuhu kuuluvad Argentina, Brasiilia, Paraguay ja Uruguay. Euroopa Liidu jaoks on tegu ühe mahukama kaubanduslepinguga: tööstuskaupade osas liberaliseeritakse ligi 91% kaubavahetusest ning põllumajanduses kaotatakse senised väga kõrged, kohati kuni 55% tollimaksud järk-järgult.

Euroopa Komisjoni hinnangul tähendab see ELi ettevõtjatele ligikaudu nelja miljardi euro suurust kokkuhoidu ainuüksi tollitariifide vähenemise arvelt.

Eesti kaubavahetus Mercosuri riikidega on seni olnud tagasihoidlik. Põllumajandussaaduste eksport jääb napilt üle miljoni euro, samas kui tööstuskaupade kaubavahetus ulatub juba kümnetesse miljonitesse eurodesse ning bilanss on selgelt Eesti kasuks. Teenuste ekspordis – sealhulgas logistika, IT ja muud äriga seotud teenused – on potentsiaal veelgi suurem.

Prognooside järgi on Mercosuri suunalise ekspordiga Eestis seotud umbes 1500 töökohta ning lepingu jõustumise järel võib kaubavahetus kasvada 7–8%. See tähendab rohkem kaupu, rohkem teenuseid ja otseselt suuremaid veomahte.

Logistikutele tähendab Mercosuri leping eeskätt uute kaubavoogude teket Lõuna-Ameerika ja Euroopa vahel. Pikad mereteed, suuremad konteinerimahud, vajadus usaldusväärsete sadama- ja laevaliikluse lahenduste järele ning keerukam tarneahela juhtimine tõstavad sektori rolli. Samuti kasvab nõudlus lisandväärtust pakkuvate teenuste järele – tollivormistus, ladustamine, multimodaalsed veod ja riskijuhtimine.

Millised regulatsioonid mõjutavad lähitulevikus meie transpordisektorit?

Lavajuttude erisaate teises pooles kuuleme värsket Euroopa Komisjoni esindajat Eestis, Ave Schank-Lukast, kelle ettekanne samal konverentsil keskendus erinevatele kliimareeglitele seoses transpordisektoriga ja raportitele, mis hakkavad sektorit lähiaastatel kõige enam mõjutama.