Tagasi Katri Teller tõmbas pidurit: elan parimat elu, olen metsas ja ehitan kassidele onne Aasta investori, meelelahutaja Katri Telleriga räägime saates „Läbilöök“ julgusest teha muutusi ja ka Telleri enda elu suurimatest kannapööretest. Läbilöök

Majanduslikult tagasihoidlikest oludest pärit Teller ütleb, et kodust sai ta kaasa eneseusu ja tahte edasi pürgida, ent koolist tulid sõnumid, mis olid hoopis teisest puust.

„Koolis kuulsin palju seda, et ma ei ole väärtuslik, vaid olen teistest lastest rumalam ja laisem ja vaatan ainult aknast välja ja unistan. Sellest tekkis ka tõestamisvajadus,“ meenutas Teller.

Esimene suure verstapostini ei läinudki kaua, sest juba 24aastaselt sai Tellerist kroonimiljonär. Ise peab ta seda justkui lotovõiduks, sest esmakordselt miljonäriks saamiseks ei kulunud grammigi vilumust või investeerimistarkust. Tookordne jõukus jäigi napiks, seda üleilmse majanduskrahhi tõttu.