Katri Teller tõmbas pidurit: elan parimat elu, olen metsas ja ehitan kassidele onne

Aasta investori, meelelahutaja Katri Telleriga räägime saates „Läbilöök“ julgusest teha muutusi ja ka Telleri enda elu suurimatest kannapööretest.
- Aasta investor Katri Teller naudib praegu aeglast elu, kütab ahju ja ehitab kassidele mängupuid. Ent tasakaalu mõttes värvib ka näo ja osaleb näiteks Äripäeva konverentsidel.
- Foto: Erakogu
Majanduslikult tagasihoidlikest oludest pärit Teller ütleb, et kodust sai ta kaasa eneseusu ja tahte edasi pürgida, ent koolist tulid sõnumid, mis olid hoopis teisest puust.
„Koolis kuulsin palju seda, et ma ei ole väärtuslik, vaid olen teistest lastest rumalam ja laisem ja vaatan ainult aknast välja ja unistan. Sellest tekkis ka tõestamisvajadus,“ meenutas Teller.
Esimene suure verstapostini ei läinudki kaua, sest juba 24aastaselt sai Tellerist kroonimiljonär. Ise peab ta seda justkui lotovõiduks, sest esmakordselt miljonäriks saamiseks ei kulunud grammigi vilumust või investeerimistarkust. Tookordne jõukus jäigi napiks, seda üleilmse majanduskrahhi tõttu.
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Enda senise elu vaat et olulisemaks kogemuseks peab Teller töötamist välismaal ning soovitab seda kogemust teistelegi.
„Ma olin toona 30ndates ja mõtlesin, et kas ma hakkan nii vanas eas nüüd sellist asja tegema. Elu on ju paigas,“ meenutas Teller toonaseid mõttekäike, aga läks ikkagi.
Praegu viibib ka meelelahutajana karjääri teinud Teller palju aega metsas. Seal on tal majake, mille ahju kütta, kaks kassi ja mitmesuguseid käsitööprojekte. „Ostsin esimest korda elus akutrelli,“ rõõmustas Teller.
Saates räägime välismaal kanna kinnitamisest ja tööst suurlinna uhkes pilvelõhkujas, neuroerinevustest ja pealehakkamisest.
Saatejuht on Eget Velleste.