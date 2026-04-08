Tagasi USA tahab Kuule jõuda enne hiinlasi ja Trumpi ametiaja lõppu Ameeriklased tahavad kosmosevõidujooksus edestada Hiinat ja jõuda Kuule USA president Donald Trumpi ametiaja jooksul, selgitas EISi kosmosebüroo arendusjuht Madis Võõras. Hommikuprogramm

“Olen lugenud kosmose-ajakirjandusest, et Artemis IV missiooni eesmärk viia Ameerika kodanik jälle Kuule lähtub ka sellest, et see peaks toimuma enne president Trumpi ametiaja lõppu,” tõi ta Äripäeva raadio hommikuprogrammis välja. Missiooni taga paistavad tema sõnul välja poliitilised huvid.

Võõras rääkis, mida on praeguse kosmosemissiooni juures tähele pannud, miks on see üldse oluline, et me Kuule jõuaks ja kui kaugel osapooled kosmose võidujooksus on.

Ta selgitas ka, kas eestlased on kosmosemissiooniga kuidagi seotud ja milliseid lahendusi meil arendatakse, mis võiks tulevikus kosmosesse jõuda.