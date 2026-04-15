Tagasi AMTELi juht: automüügibuum on pettepilt, vana tasemeni ei jõuta niipea Kuigi statistika näitab uute autode müügi suurt kasvu, on turu taaskäivitumisest rääkida ennatlik, tõdes Autode Müügi- ja Teenindusettevõtete Eesti Liidu (AMTEL) tegevjuht Meelis Telliskivi Äripäeva raadios. Hommikuprogramm

Uute autode müük oli tänavu esimeses kvartalis pea kaks korda suurem kui aasta varem. Telliskivi hinnangul ei ole see võrdlus päris adekvaatne, sest eelmisel aastal kehtestati mootorsõidukimaks, mis mõjutas toonaseid müüginumbreid.

„Nende tulemusteni, mis enne mootorsõidukimaksu kehtestamist olid, niipea ei jõuta ja tõenäoliselt ei jõutagi,“ lausus Telliskivi.

Märts ületas ka kahe aasta taguse taseme ehk automaksule eelnenud näitajad. Telliskivi sõnul oli hea tulemuse taga mitme teguri kokkulangemine. Ta märkis, et oli päris palju riigihankeid ja sel hetkel toimus nende autode loovutamine. Ka sooduspakkumised laoautodele aitasid müüginumbreid möödunud kuul kergitada.