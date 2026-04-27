Tööstusjuhid: vajame pikema vaatega otsuseid ja rahu

Eesti Energia
juht Andrus Durejko
tõi sisse energia hinna ja toonitas, et kokkulepped on olulised. „Näiteks Ungari on valinud suuna, kus eratarbija Ungaris on kindlasti soodsam kui tööstustarbija Soomes. Ärme selliseid kokkuleppeid tee. Nagu ütles ka töötleva tööstuse esindaja (Jaanus Aal – toim), siis oleme jätkusuutlikud oma kokkulepetes,“ märkis Durejko.
„Kui me vaatame tänast energia hinda, siis meil on energiatootmisega probleeme üks, kaks, kolm kuud aastas, ülejäänud ajal on meil tegelikult väga konkurentsivõimeline elektri hind. Oleme suhteliselt heas hinnatsoonis, nii et meil on mitmeid võimalusi. Aga teeme kokkulepped pika vaatega, ärme tee neid poliitilisest suunisest või suuna võtmisest lähtuvalt,“ märkis tippjuht.
Majandus- ja tööstusminister Erkki Keldo
meenutas 1990ndatel aastatel toimunud tiigrihüpet ja ambitsioonikust, märkides, et täpselt samasugune ambitsioonikus on praegu justkui puudu. „Sama julgus, ambitsioonikus tuleb meil ühiskonnana ja riigina tagasi saada. Nii avalikus sektoris kui erasektoris,“ rõhutas minister.
„Meie ühiskonnal on kaks teed: kas jääme soiguma, kuidas kunagi oli, või oleme need eestlased, kes ütlevad, et tegelikult on tulevik meie enda kujundada ja võtame nendest muutustest maksimumi,“ lisas minister.