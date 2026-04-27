Tagasi Tööstusjuhid: vajame pikema vaatega otsuseid ja rahu Selleks, et tööstus saaks areneda, on vaja rahu ja pikema vaatega otsuseid, leidsid tööstusjuhid märtsis toimunud Targa Tööstuse konverentsi arutelus. Tööstusuudised eetris

„Ma arvan, et minu kui kui tööstusettevõtja kõige suurem ootsus riigile on see, et oleks rahu,“ rääkis toiduainetööstuse Salvest juht Jaanus Aal aruteluringis. „Näiteks maksunduses meil sellist rahu ei ole. Nii et kõige suurem ootus on, et andke rahu ja tööstus tuleb järele.“

Rahu tagamiseks tuleks Aali sõnul jõuda riigis niikaugele, et suured asjad on valitsuste- ja erakondadeüleselt paigas. „Hea näide on kaitsetööstus, mille puhul minu meelest enamik saab aru, et see on äärimiselt oluline. Keegi põhimõtteliselt vastu ei vaidle ja praegu tulevadki väga ruttu tulemused.“

„Õudselt raske on teha otsuseid, kui meil iga nelja või kahe aasta tagant kogu aeg [midagi] muutub,“ rõhutas Aal.