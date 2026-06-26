Eksperdid avaldasid, kuidas jõuti Apotheka süsteemi kuritarvitanud Maroko kahtlusaluseni. "Oht pole möödas"

ST Sisuturundus

Kõik alkohoolsed joogid sisaldavad etanooli, mille lagundamine on organismile suur väljakutse. Alkoholi ainevahetuse ehk metabolismi eesmärk on muuta organismile toksilised ühendid vähemtoksilisteks ja soodustada nende eritumist organismist. Eesti proviisorid on töötanud välja aga uue teaduspõhise lähenemise, mille puhul aitab toksilisi ühendeid kehas lagundada acetobacter aceti ehk lüsaadis sisalduvad ensüümid.