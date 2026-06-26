Eksperdid avaldasid, kuidas jõuti Apotheka süsteemi kuritarvitanud Maroko kahtlusaluseni. "Oht pole möödas"
Riigiprokurör Vahur Verte ja keskkriminaalpolitsei küberkuritegude büroo juht Jete Luik rääkisid Äripäeva raadio hommikuprogrammis, kuidas leiti niidiots Apotheka kliendikaardisüsteemi ebaseaduslikult kasutanud Maroko kahtlusaluseni.
Keskkriminaalpolitsei ja riigiprokuratuur kuulutasid rahvusvaheliselt tagaotsitavaks mehe, keda on alust kahtlustada Apotheka kliendikaardisüsteemi ebaseaduslikus sisenemises ja andmete allalaadimises.
Kõik alkohoolsed joogid sisaldavad etanooli, mille lagundamine on organismile suur väljakutse. Alkoholi ainevahetuse ehk metabolismi eesmärk on muuta organismile toksilised ühendid vähemtoksilisteks ja soodustada nende eritumist organismist. Eesti proviisorid on töötanud välja aga uue teaduspõhise lähenemise, mille puhul aitab toksilisi ühendeid kehas lagundada acetobacter aceti ehk lüsaadis sisalduvad ensüümid.
Üle 15 000 Baltikumi ettevõtte jõuab eBay kaudu juba rahvusvaheliste ostjateni. 30. septembril Vilniuses toimuv esimene eBay Baltic Export Summit 2026 toob kokku ettevõtjad, müüjad ja eksperdid, kes räägivad, kuidas piiriülest e-kaubandust päriselt käivitada ja kasvatada.