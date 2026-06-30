Rohetehnoloogia muutub vähem loosunglikuks ja rohkem tööstuslikuks

Teele Niidas räägib, kas rohetehnoloogia on surnud või väga elujõuline olukorras, kus oluliseks saavad tootmise skaleerimine, rahastus, kliendid ja see, kas Eestisse tekib piisav keskkond uue tööstuse kasvatamiseks.

Tõnis Vare intervjuu viib sama küsimuse energiasüsteemi juurde. Kui Eesti tahab meelitada siia uut tööstust, ei piisa ainult headest ideedest ja taastuvenergia arendamisest. Tööstuse asukohta hakkab üha rohkem määrama see, kus on odav, stabiilne ja piisavas mahus elekter. Kapital liigub sinna, kus energia annab tootmisele eelise.

Taavi Veskimägi räägib, kuidas Ukraina kogemus näitab, et kohapealne energiatootmine ei ole sõjaolukorras mugavus ega maineprojekt. Kui vähem tuleb vedada diislit mööda pikki ja ohtlikke logistikaahelaid, võib see vähendada haavatavust ja säästa inimelusid.

Jälle Technologiesi lugu toob fookusesse kriitilised toormed ja ringmajanduse. Vana elektriauto aku ei ole enam ainult jäätmeprobleem, vaid võimalus saada kätte väärtuslikku materjali ja luua Euroopas uut materjalitööstust.

Kokku saame pildi sektorist, mis on muutumas vähem loosunglikuks ja rohkem tööstuslikuks. Rohetehnoloogia järgmine etapp ei seisne ainult selles, kas lahendus on keskkonnale parem. Küsimus on ka selles, kas see aitab ehitada uut tööstust, vähendada sõltuvusi, tugevdada julgeolekut ja luua majanduslikku väärtust.

Saate pani kokku Mart Valner.