Tagasi Pilk kosmosest paljastab keskkonnakahjud. "Satelliidipildid on halastamatult ausad" Satelliidipildid näitavad ilustamata reaalajas, kuidas on loodus sõjas hävinenud ja kui palju jääb metsa vähemaks, rääkis kaugseirefirma Kappazeta juht. Kestlikul kursil Peatükid

Põllumajanduses ja metsanduses kasutatakse aina rohkem satelliidipilte, mis näitavad eriti hästi ära, kus on tulekahju, üleujutused või tormimurrud.

"Tihti on ka poliitilisi põhjuseid, miks mingeid andmehulkasid ei vaadata või ei eelistata, sest satelliidiandmed on halastamatult ausad,” tõdes kaugseire- ja kosmosetehnoloogiaettevõtte Kappazeta tegevjuht Martin Jüssi saates "Kestlikul kursil".

Jüssi tõi heaks näiteks Amazonase vihmametsa märgatava vähenemise 1970. aastatest. “Kaugseire tõeline potentsiaal tuleb välja nendes riikides, kus pindala on meeletult suur ja tulekahjud on tohutud, näiteks Austraalias, Kanadas ja USAs,” lausus ta.