Tagasi Advokaat jagab juhiseid: kuidas käituda, kui politsei tuleb kontorit läbi otsima Kriminaalmenetluse mainekahju võib olla talumatult kurnav, ent advokaadi sõnul aitab sealjuures selleks valmisolek palju. Kriisiplaan Peatükid

“Kriisiplaani” saatesarja uues osas räägime juriidilisest kriisist kahest erinevast vaatenurgast – ettevõtja enda kogemuse ja õigusnõustaja praktika kaudu.

Esimeses osas avab ettevõtja ja omavalitsustegelane Kajar Lember oma kümme aastat kestnud kohtusaaga, mis lõppes lõpuks õigeksmõistmisega, kuid maksis üle saja tuhande euro ja terve kümnendi elust. Lember kirjeldab tabavalt, kuidas üks kahtlustus võib inimese elu üleöö pea peale pöörata. "Ühel hommikul ärkad üles ja omast arust oled veel lugupeetud inimene ühiskonnas, aga juba järgmise päeva jooksul muutud nii-öelda tõsiseks kriminaaliks."

Ta jagab ka kibedat kogemust sellest, kuidas mainekahju jääb külge kauemaks kui süüdistus ise. Lember kirjeldab tuntud anekdooti, kus lõpuks ei mäleta keegi, kas sina varastasid kasuka või sinult varastati kasukas, aga kõik mäletavad, et sinuga oli mingi jama.