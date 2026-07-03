Advokaat jagab juhiseid: kuidas käituda, kui politsei tuleb kontorit läbi otsima

Advokaat Tanel Kask ütleb, et kriminaalmenetlus ettevõtte jaoks on nagu hambavalu.
Foto: Jassu Hertsmann
“Kriisiplaani” saatesarja uues osas räägime juriidilisest kriisist kahest erinevast vaatenurgast – ettevõtja enda kogemuse ja õigusnõustaja praktika kaudu.
Esimeses osas avab ettevõtja ja omavalitsustegelane Kajar Lember oma kümme aastat kestnud kohtusaaga, mis lõppes lõpuks õigeksmõistmisega, kuid maksis üle saja tuhande euro ja terve kümnendi elust. Lember kirjeldab tabavalt, kuidas üks kahtlustus võib inimese elu üleöö pea peale pöörata. "Ühel hommikul ärkad üles ja omast arust oled veel lugupeetud inimene ühiskonnas, aga juba järgmise päeva jooksul muutud nii-öelda tõsiseks kriminaaliks."
Ta jagab ka kibedat kogemust sellest, kuidas mainekahju jääb külge kauemaks kui süüdistus ise. Lember kirjeldab tuntud anekdooti, kus lõpuks ei mäleta keegi, kas sina varastasid kasuka või sinult varastati kasukas, aga kõik mäletavad, et sinuga oli mingi jama.
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Kajar Lember jagab kibedat kogemust sellest, kuidas mainekahju jääb külge kauemaks kui süüdistus ise.
Foto: Marko Ojakivi (Kambja Valla Sõnumid)
Saate teises osas annab vandeadvokaat Tanel Kask advokaadibüroost Walless praktilisi juhiseid, kuidas ettevõte peaks läbiotsimiseks ja kriminaalmenetluseks valmis olema – kes ja mida peaks tegema, millised on töötajate õigused ja kohustused ning kuidas käituda, kui vara arestitakse.
Tema sõnum on lihtne: kriminaalmenetlus ettevõtte jaoks on nagu hambavalu – valuga võid võtta valuvaigistit, aga lõpuks pead ikkagi hambaarsti juurde minema.
Ja parim retsept kriisiks valmistumisel? "Mul on kolm head soovitust: esimene on ettevalmistus, teine on ettevalmistus ja kolmas on ettevalmistus," rõhutab Kask.