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Tambet Mäe: ettevõtetes peituv potentsiaal tooks riigikaitsesse suure hüppe

Ettevõtjad soovivad panustada oma firmadega riigisektorisse ja -kaitsesse, kuid seni pole selleks sobivat keskkonda ja toimivat mehhanismi olnud, rääkis kolonelleitnant ja Eesti Ettevõtete Kaitseliidu algatusgrupi koordinaator Tambet Mäe.
Hommikuprogramm
00:00
Peatükid
Kolonelleitnant Tambet Mäe võitis tänu kevadel arvamuskonkursi Edukas Eesti 14. hooaja ideega luua Eesti ettevõtete kaitseliit.
  • Kolonelleitnant Tambet Mäe võitis tänu kevadel arvamuskonkursi Edukas Eesti 14. hooaja ideega luua Eesti ettevõtete kaitseliit.
  • Foto: Liis Treimann
“Me peame kõik aru saama, et erasektoris on peidus potentsiaal, mis toob hästi suure ja olulise kvalitatiivse hüppe meie riigi julgeolekusse ja riigikaitsesse,” ütles Mäe Äripäeva raadio hommikuprogrammis.
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“Esiteks vajame me laiemat ühiskondlikku mõistmist ja poliitilist kokkulepet, et erasektor on riigi julgeoleku lahutamatu osa,” leiab ettevõtete kaitseliidu loomise idee autor Tambet Mäe.
  • 10.07.26, 11:44
Tambet Mäe: ettevõtted on riigikaitses elutähtis, ent alarakendatud võimekus
Kolonelleitnant Tambet Mäe võitis tänu kevadel arvamuskonkursi Edukas Eesti 14. hooaja ideega luua Eesti ettevõtete kaitseliit, mis korraldaks ettevõtted juba rahu ajal vabatahtlikkuse alusel võimalikesse kriisiaja rollidesse.
See mõte pole jäänud häid elluviijaid ootama, vaid sellega on Mäe enda osalusel edasi tegeletud. Intervjuus räägib kolonelleitnant kõigest lähemalt.
Küsis Karl-Eduard Salumäe.
Hommikuprogramm
Tambet Mäe: ettevõtetes peituv potentsiaal tooks riigikaitsesse suure hüppe
00:00
Peatükid
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