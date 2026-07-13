Tagasi Tambet Mäe: ettevõtetes peituv potentsiaal tooks riigikaitsesse suure hüppe Ettevõtjad soovivad panustada oma firmadega riigisektorisse ja -kaitsesse, kuid seni pole selleks sobivat keskkonda ja toimivat mehhanismi olnud, rääkis kolonelleitnant ja Eesti Ettevõtete Kaitseliidu algatusgrupi koordinaator Tambet Mäe. Hommikuprogramm Peatükid

“Me peame kõik aru saama, et erasektoris on peidus potentsiaal, mis toob hästi suure ja olulise kvalitatiivse hüppe meie riigi julgeolekusse ja riigikaitsesse,” ütles Mäe Äripäeva raadio hommikuprogrammis.