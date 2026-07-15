Tagasi Endoveri müügidirektor luksuskinnisvarast: paberil ostjad saavad parema hinna Luksuskinnisvara turul saavad paremat hinda need, kes paberil korteri ära ostavad, rääkis kinnisvaraarendaja Endoveri müügidirektori Annika Saar. Hommikuprogramm Peatükid

Saar selgitas Äripäeva raadio hommikuprogrammis, et korterite hinnad on paberil ostes paremad, sest nii võetakse rohkem riske, kuna hoonet pole veel veel ehitama hakatud. “Üldiselt on see, et kohe kui tekib lisaturvatunne, muutub ka hinnakiri,” ütles Saar.

“Valmisvara kindlasti maksab rohkem kui see, mis on paberil,” sõnas ta.

Intervjuus kuuleb ka Saare selgitusi 4 miljoni euro suuruse korteritehingu tagamaid ning kuidas luksuskinnisvara praegu turul liigub.