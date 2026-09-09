Sommeljee: eestlased joovad vähem, aga kallimalt

Michelini kaardile jõudmine on paljude restoranide unistus, kuid Ida‑Virumaal sellest eriti ei unistata. Tunnustus ei pruugi piirkonnas end ära tasuda, selgitavad kohalikud Falstaffi giidis esindatud restoranijuhid.
Ühes vanas Itaalia viinamarjaistanduse mõisatüüpi hoones hakkab peagi olema ruum, mida külaline tõenäoliselt kunagi ei märka. Need, kellel ühe jõuka perekonna väärtuslike perekonnareliikviate juurde asja pole, ei pruugi teadagi, et nad võivad istuda sõna otseses mõttes miljonite otsas.
Kui tavainvestor kardab inflatsiooni ja tõusvaid intressimäärasid, siis luksuskaubanduse hiiglased hõõruvad käsi, sest püstirikkad teevad sisseoste majandustormist hoolimata. Sektori hinnalangus ahvatleb pikaajalist investorit luksust otsima ka börsidelt.
Sügis toob paljud meist tagasi tuttavasse rütmi - puhkuste aeg saab läbi, kontorid täituvad taas ning tööpäevad kolivad tagasi laua taha. Just nüüd on hea aeg vaadata värske pilguga üle ka koht, kus veedame suure osa oma päevast.