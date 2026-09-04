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Pea 100 riiki külastanud reisifotograaf: Eestis on võimalik hästi elada

Teame eestlasi, kes läinud kliima pärast Eestist ära sinna, kus odav vein ja rohkem päikest, kuid mõne aasta pärast saame alkohoolikud tagasi, ütleb reisifotograaf ja -kirjanik Silvia Pärmann.
Rasketes piirkonades ja tingimustes reisimine ei ole Silvia Pärmanni pannud “kolmandat maailma” ei idealiseerima ega ka mitte põlgama.
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!

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