Pea 100 riiki külastanud reisifotograaf: Eestis on võimalik hästi elada

Ülemiste linnakus osalust hoidnud Soome fond ei olnud üldse huvitatud siia raha panemisest – heal juhul vahetati mõni seinapaneel ära, kui see juba pooleldi rippumas oli, kirjeldas Mainor Ülemiste juht Sten Pärnits.
Lords LB Asset Management viib kuni 30. septembrini läbi Baltic Core Property Fundi fondiosakute avalikku pakkumist. Fond plaanib luua toimivatest ja üüritulu tootvatest A-klassi ärihoonetest koosneva portfelli ning selle esimene kavandatav ost on Vilniuse kesklinnas asuv ärikeskus Artery, mille täituvus on 98%. Mida tähendab fondiosak investorile, millised tegurid määravad selle väärtuse muutumise ja millest moodustub investeeringu tootlus?