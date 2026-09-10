Mart Mägi investeeris pereärisse, mis laienes nelja kuuga Lätti

Ministeerium avaldas Omniva viisaastaku luubi alla võtnud erikontrolli lõpparuande, mis on riigifirma tegevjuhi Martti Kuldma sõnul võimalikule ostjale julgustav dokument: erastamisega saab edasi minna ja minevikust luukeresid välja ei tule.
Lords LB Asset Management viib kuni 30. septembrini läbi Baltic Core Property Fundi fondiosakute avalikku pakkumist. Fond plaanib luua toimivatest ja üüritulu tootvatest A-klassi ärihoonetest koosneva portfelli ning selle esimene kavandatav ost on Vilniuse kesklinnas asuv ärikeskus Artery, mille täituvus on 98%. Mida tähendab fondiosak investorile, millised tegurid määravad selle väärtuse muutumise ja millest moodustub investeeringu tootlus?