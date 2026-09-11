Võru turism buumib. Kohalik ettevõtja: siia on tänavu rohkem investeeritud

Naabrid kahelt poolt juba läinud, et teha ruumi Nursipalu harjutusvälja laienemisele, veab Jaan Post omagi majast minema 35 aastaga kogunenud kraami, ainult et öösiti tühjendavad elamut veel kiiremini vargad.
Lords LB Asset Management viib kuni 30. septembrini läbi Baltic Core Property Fundi fondiosakute avalikku pakkumist. Fond plaanib luua toimivatest ja üüritulu tootvatest A-klassi ärihoonetest koosneva portfelli ning selle esimene kavandatav ost on Vilniuse kesklinnas asuv ärikeskus Artery, mille täituvus on 98%. Mida tähendab fondiosak investorile, millised tegurid määravad selle väärtuse muutumise ja millest moodustub investeeringu tootlus?