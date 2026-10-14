Dipperfox sihib Hiina ja Jaapani turgu. “Baruto aitab Jaapanis tuntust koguda”
Kändude freesimise seadmeid tootev Eesti ettevõte Dipperfox plaanib laieneda Hiina ja Jaapani turule. Ettevõtte asutaja Tiit Talvaru sõnul on Hiinas esimesed kontaktid loodud ning novembri lõpus kavatsetakse osaleda messil, et kohtuda võimalike partneritega.
Kui 14. oktoobril kella kolme paiku päeval Eestis sireenid tööle hakkavad, ei pea tipptunnil autos istuv inimene sõidukit keset tänavat maha jätma ega lähimasse keldrisse jooksma, kuid ta võib endalt küsida: kui see ei oleks test, vaid päris oht, siis mida ma praegu teeksin ja kuhu läheksin?