Tõnu Mertsina: pealinna püsiv küsimus – kuidas vähendada autode hulka?
Ma ootan, et Tallinna linnaisad otsiksid lahendusi, mis muudaksid ühistranspordiga tööle jõudmise mugavamaks ning aitaks piirata autode kasutamist, kirjutab Swedbanki peaökonomist Tõnu Mertsina vastuses Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele.
“Kuna Tallinna kesklinna kõnniteedel sõidavad erinevates suundades jalakäijatest mitu korda kiiremini jalgrattad, elektrijalgrattad ja -tõukerattad, mopeedid ning tasakaaluliikurid, siis minu hinnangul ei ole need enam ammu jalakäijale ohutud,” märgib majandusanalüütik Tõnu Mertsina.
Foto: Andras Kralla
Kohalikud valimised pakuvad iga nelja aasta tagant huvitava võimaluse mõelda ja rääkida rohkem kaasa probleemides, mida oma kodupiirkonnas igapäevaselt näeme. Tallinna elanikuna tean, et meie pealinnal on areneva linnaruumina kahtlemata mitmeid väljakutseid.
