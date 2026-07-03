Hiiumaa miljoniprojekti ähvardab kohtutee. “Ma töötasin end seal vaeseks”

Hiiumaal 2 miljoni euro eest üles vuntsitud valla osalusega üürimaja varjutab tuline ärivaidlus: ehitajad ootavad sadu tuhandeid eurosid, mida arendaja ei nõustu enne kõigi tööde lõpetamist välja maksma. Pooled valmistuvad kohtulahinguks.
Hea lugeja! See siin on alles sisuka loo esimene lõik. Kui sa oleks tellija, saaksid seda
artiklit lugedes teada:
- kuidas jõudis Hiiumaa valla osalusega 2,1 miljoni eurone üürimaja olukorda, kus ehitajad ootavad endiselt sadu tuhandeid eurosid;
- mida ütlevad vastastikuste süüdistuste kohta arendaja Margo Laul ja ehitaja Margo Lipp ning miks paistab vaidlus liikuvat kohtusse;