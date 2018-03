Uus standard peatab mõneks ajaks ehitamise

2020. aastal kehtima hakkav nõue minna üle A-klassi ehk liginullenergia ehitusstandardile tõmbab uute elamute rajamisele mõneks ajaks kriipsu peale.

Arhitekt Mihkel Tüür leiab, et ehkki uuringutest on projekteerijatele palju abi, on A-energiaklassi kehtestamisel siiski küsitavusi ja miinuseid. Eeskätt see, et nõue kehtestati enne, kui mõne reaalse A-energiaklassi hoone tegelikke kulusid oleks monitooritud, sest isegi niinimetatud liginullenergiaministeerium ei ole ühte talve veel üle elanud – kõigil on sellest ainult teoreetilised teadmised.

