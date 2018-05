Eksperdid ennustavad: millal tuleb majanduskriis?

Keda lööb kriis kõige valusamalt? Kivimägi hinnangul saab majanduslanguse korral kõige enam pihta ehitussektor. „Juba täna on sektoris tugevaid buumi märke ja ehitusturg on ülimalt agressiivne, mahud suured ja kasumimarginaalid suhteliselt madalad,“ rääkis ta. „Ka pangad annavad kinnisvaraarendustele oluliselt ettevaatlikumalt laenu.“ Kivimägi nentis, et Eesti on vaid väike osa maailmamajandusest ja meie majanduskasv tugineb ennekõike ekspordil. „Sisetarbimine majanduskasvu allikana pole jätkusuutlik – seega pole vaja ka kahelda, et majanduslangus maailmas mõjutab kindlasti ka meid,“ nentis ta. Niisiis peavad ettevaatlikud olema eksportivad ettevõtted. „Kuna majanduslanguslanguse korral nõudlus väheneb, siis kindlasti on kaotajad ka tänased võitjad – suuremad eksportöörid,“ märkis ta. Vähem peavad muretsema sektorid, mis on seotud inimese põhivajadustega, nagu söök ja jook. Ka Pruunsild märkis, et kui maailmamajanduses kriis algab, mõjutab see meid esimesena meie põhiliste ekspordipartnerite kaudu. "Ja see on määramatu jõud. Ilmselt läheb just siis eksportijatel keeruliseks,“ arvas Pruunsild. Ta soovitas, et kunagi ei tohiks üle investeerida. Kivimägi märkis, et ei pea end ettevõtjate nõuandjaks, aga soovitas uusi investeeringuid tehes kolm korda rohkem kaaluda kui viis aastat tagasi. Ettevõtteid ohustavad tema sõnul veel tööjõupuudus ja sellega kaasnev tööjõu hinna kasv.

Valitsus peaks kriisiks valmistuma Et kriisiks valmis olla, tuleb praegu koguda reserve ning mitte võtta laenu. „Eriti tahan seda meelde tuletada tänastele valitsejatele,“ märkis Kivimägi. „Maksud laekuvad praegu ülihästi ning Euroopa raha kasutamine on kõrgpunktis, majanduskasv väga hea. Mina ei tormaks nendes tingimustes laenu võtma, et ennast veelgi võimekamana näidata,“ ütles ta. Sama meelt oli riigikogu rahanduskomisjoni liige Aivar Sõerd: kriisiks peaks valmis olema eelkõige valitsus. „Eelmisest kriisist väljumiseks saime kasutada kriisieelsetel aastatel kogutud reserve. Praegu me aga ei kasuta soodsat konjunktuuri selleks, et puhvrit luua,“ ütles ta. Sõerd nentis, et kui majanduslangus peaks tõesti algama aastal 2020, langeb see kokku ajaga, mil Eesti saab Euroopa Liidu eelarvest senisest vähem raha. Selle rahaga tehakse aga pool siinsetest avaliku sektori investeeringutest. „Kui siis juhtub, et maksutulu samuti väheneb, kannatavad riigi investeeringud ja selle tulemusel ehitussektor, aga ka muud majandusharud,“ leidis Sõerd. „Praegune valitsus toimetab aga nii, nagu kestaks igavesti olukord, kus maksutulud kasvavad 6-7 protsenti aastas.“

Kuidas investeerimisportfell kriisiks valmis sättida? Ka isiklikus plaanis tuleb Sõerdi hinnangul puhvreid luua ja ülemääraste riskide võtmisest hoiduda. „Ise ma pole julgenud aktsiatesse väga investeerida, viimati vist sai ostetud IPOst LHV aktsiaid. Viimane ost olid hoopis võlakirjad." Enne kriisi tuleks Saare sõnul investeerimisportfell üle vaadata: kas seal on varad, mida on mõistlik hoida ka majanduslanguse ajal? Kui portfellis pole aktsiad, mida on mõistlik seal hoida ka hinnasildiga miinus 50 protsenti, tuleks portfelli korrigeerida, õpetas ta. Lisaks soovitas ta praegu raha kõrvale panna puhuks, kui hinnad kukuvad ja tekib võimalus odavalt osta. Pruunsild aga leidis, et kriisiplaani pole vaja. Kriis on tema sõnul nagu äikesetorm, mis ühel hetkel lihtsalt tuleb. „Kriisis käitun vastavalt olukorrale, sest iga kriis on teistest erinev,“ sõnas Pruunsild. Midagi pikalt ette plaanida pole tema sõnul oluline. „Tuleb säilitada rahu,“ ütles ta.