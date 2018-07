Sotsid tahavad reformida hooldekodude äri

Äripäev 08. juuli 2018, 13:35

Eestis on piisavalt hooldekodusid, kuid nende asukohad on kohati ebaotstarbekad, lisaks peab riik tagama, et kõigi vajalike koduhooldusteenuste hind ei ületa kuus 20 protsenti pensionist, teatas Sotsiaaldemikraatlik Erakond.

Sotsiaaldemokraadid teatasid pressile, et tahavad korraldada ümber omastehoolduse süsteemi. Pressiteates seisab, et Eesti keskmine vanaduspension on hetkel umbes 440 eurot, kuid hooldekodu koht maksab keskmiselt 800 eurot kuus. Sotsiaaldemokraadid tahavad luua riigi ja kohalike omavalitsustega rahastamise süsteemi, mis kataks kõigile hooldekodu kohta vajavatele eakatele selle rahalise vahe. „Eestis on eakatele umbes 8 000 üldhooldekodu kohta. Iseenesest on see arv piisav, kuid nende tänased asukohad on kohati ebaotstarbekad ehk piirkonnad, kus teenust pakutakse ja kus selle järele nõudlus on, ei kattu,“ ütles Sotsiaaldemokraatliku Erakonna aseesimees, riigikogu sotsiaalkomisjoni esimees Helmen Kütt pressiteates. „Lisaks elavad üldhooldekodudes inimesed, kes muude sotsiaalteenuste parema ja soodsama korralduse puhul võiksid ja saaksid elada kodus või oma lähedaste juures,“ lisas ta. Vastutus langeks rohkem haigekassale