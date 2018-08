Soome põllumajandus on sügavas kriisis

Soome loodusressursside keskuse Luke arvestuste järgi peab 2020. aastaks oma tegevuse lõpetama üle riigi 1100 farmi, vahendab Yle.

See tähendab, et kahe aasta jooksul paneb uksed kinni 16,5% piimafarmi - see on hirmuäratav tempo, sest viimaste aastate keskmine on 7% turult lahkujaid.

Tootmise lõpetamise peapõhjusena tuuakse kahjumlikku tootmist ja sellega seoses tekkinud tervisemuresid farmeritel. Mitu aastat tagasi kukutasid Venemaa vastusanktsioonid piimaekspordi numbreid, nüüd piima kokkuostuhind üha langeb, samas kui näiteks väetise- ja energiakulud järjest kasvavad.

Paljudel põllumeestel on depressioon ja väsimus, mis toovad kaasa probleeme isiklikus elus ja viivad näiteks alkoholismini, kirjutas Yle.

Tänavune põud aga kiirendab omakorda taimekasvatus- ja loomakasvatusettevõtete sulgemistempot, prognoosib Luke. Kokkuvõttes on probleemid viinud selleni, et Soomes on kahjumlik kasvatada nii teravilja kui ka toota piima-, liha-, muna- ja juurviljakraami.