Eestis euroala kiireim hinnatõus

Äripäev 17. september 2018, 12:58

3,5 protsendini küündinud hinnatõus Eestis oli kõrgeim kogu euroalas, kus aastane inflatsioon oli augustis 2 protsenti, teatas Eurostat. Rahandusministeeriumi hinnangul enne ületulevat aastat hinnakasv suuremat ei pidurdu.

Eestiga sarnases suurusjärgus – 2,8 protsenti – tõusid hinnad ka Lätis, kuid mujal euroalas jäi hinnakasv 1–2,6 protsendi vahemikku, selgub esmaspäeval avaldatud andmetest. Kogu Euroopa Liidus oli hinnatõus kõrgeim Rumeenias (4,7%) ja Bulgaarias (3,7%).

Euroala hinnatõus on püsinud 2 protsendi lähedal alates maikuust, kuid enamiku sellest on andnud kütuse ja energia hind, mis augustis oli aastatagusest 9,2 protsenti enam.

Inflatsiooni seirab tähelepanelikult Euroopa Keskpank, mille eesmärk on hoida inflatsioon püsivalt 2 protsendi lähedal. Selle taseme saavutamisel on oodata keskpanga rahapoliitika tugevdamist, mis toob kaasa kodulaenu intresside tõusu. Samas on keskpanga põhitähelepanu alusinflatsioonil, milles ei arvestata just kütuse ja toiduainete hinna kõikumine. Alusinflatsioon oli augustis pelgalt 1,2 protsenti.