Nädala lood. Uppis vagunid ning selgeks said maksuvõlglased

Sel nädalal köitsid Äripäeva lugejaid enim vigased vagunid ning kümnetesse miljonitesse eurodesse ulatud ähvardav kahjunõue, aga ka maksuvõlglaste TOP.

Järgnevalt ülevaade valikust Äripäeva selle nädala lugudest.

Vahur Kraft Äripanga juhiks

Nädala esimesest lehest võis lugeda, et Äripäeva andmetel tahab varem pikalt panganduses olnud Vahur Kraft saada Tallinna Äripanga juhiks. Samal ajal jälgib panka kullipilgul finantsinspektsioon.

Nimelt tegi finantsinspektsioon Tallinna vanalinnas asuvas pangas kontrolli ja koostas Äripäeva ühe allika sõnul paarisajaleheküljelise ülevaate, oodates pangalt puuduste kõrvaldamist. Äripäeva teada peab inspektsioon pangas probleemseks mitteresidentide äri. See võib tähendada näiteks uut äriplaani, juhi või omanike vahetamist.

Lisaks käivad turul jutud, et Äripank otsib ostjat.

Venemaa rongiõnnetus ja Operail

Venemaal Omski lähedal toimunud rongiõnnetuse üheks põhjustajaks peavad Venemaa ametnikud Operaili Tapa depoodes remonditud vagunit, mistõttu võib riigile kuuluvat ettevõtet halvemal juhul oodata kümnetesse miljonitesse eurodesse ulatuv kahjunõue. Praeguseks on Venemaa uurimiskomisjon jõudnud esialgsele järeldusele, et õnnetuse üheks põhjustajaks oli varasemalt samast kohast läbi sõitnud rongikoosseisu kuulunud Operaili vagun, mille üks rattapaar oli üheksa kilomeetrit rööbastelt väljas. See omakorda lõhkus tee, mille tagajärjel läks rong sõjatehnikaga külili. Sarnane juhtum leidis aset ka kolme aasta eest.

Suurimad maksuvõlglased üles loetud

Värske maksuvõlglaste TOPi suurimad tõusjad on TEA Kirjastus ja EASilt auhinna pälvinud Narva tööstur.

TEA Kirjastuse majandusraskustest on Äripäev kirjutanud varemgi. Selle aasta suvel kandis tarbijakaitseamet kirjastuse niinimetatud musta nimekirja, sest kirjastus ei ole täitnud tarbijavaidluste komisjoni otsuseid.

Brexiti kired ei lahtu

Kui esmaspäeval teatas Briti peaminister Theresa May, et lükkab edasi Briti parlamendi alamkojas teisipäeval toimuma pidanud hääletuse Brexiti-leppe üle, pidasid parlamendisaadikud peaministrit argpüksiks.

May, kellel on valida halbade ja veel halvemate variantide vahel, läks seepeale Euroopasse lepitust ja nõu otsima.

Jaapani iduinvestor avastab Eestit

“Ausalt öeldes on Eesti idufirmad palju kõrgetasemelisemad ja palju kirglikumad kui teistes riikides. Üldiselt rääkides. Sest Eestis riigina on teiste riikidega võrreldes mõtteviis väga arenenud. Ühiskond ise on arenenum, kiirem liikuma ja võtma üle uusi asju. Sellepärast on Eestis elavad inimesed arenenuma mõtteviisi või tajuga,” kiidab Jaapani investor Taizo Son, kelle vend Masayoshi Son juhib Jaapani telekommunikatsiooni- ja meediaettevõtet Softbank, mis plaanib rahvusvahelise meedia andmetel 24 miljardi dollari suurust IPOt.

Taizo Son on Eestis panustanud Funderbeami, Jobbatticali, LeapINi ja Funderbeami.

Pesuärimees Rahumaa jahib Holliwoodi kuulsusi

