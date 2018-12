Äripäeva tänavused parimad artiklid

Äripäev valis välja Äripäeva aasta uudise, aasta uuriva loo, aasta investoriloo, aasta olemusloo ja aasta arvamusloo.

Aasta uudis

Autor: Kristel Härma

"Weekendi festivali järel: võlad ja vallandatud töötajad" ja "Võlgades Weekendi pakkumine: maksame 25% või mitte midagi", 22. oktoober ja 5. detsember

Tugevate allikatega lugu, mis näitas, kuidas käib äri Eesti suurima festivali telgitagustes, kuidas käitutakse võlausaldajatega ning milliseid salajasi pakkumisi neile tehakse.

Nominendid:

"Venemaa rongiõnnetus kirvena Eesti riigiettevõtte kohal", 11. detsember

Autorid: Koit Brinkmann, Marge Väikenurm

"Pakkumine, millest pole võimalik keelduda", 26. oktoober

"Inforegistri ärimudel tegi ettevõtjatele halva üllatuse", 29. oktoober

Autor: Jaanus Vogelberg

Aasta uuriv lugu

Autor: Marge Väikenurm

"Uus luud pühib hästi: puhastus Eesti Raudtees", "Iga uus juht on hullem", "Eesti surnud suhtlus Venemaaga külvab Läti rahaga üle" ja "Kelle karjäär Eesti Raudtees jõudis tupikusse", 15. märts

Hea uuriva ajakirjanduse näide. Reeglina on keeruline detailsemalt teada saada, mis toimub ühe ettevõtte sees. Margel õnnestus paljude allikatega rääkida ning selle baasilt näidata, mis toimub riigile kuuluvas ettevõttes Eesti Raudtees uue peadirektori Erik Laidvee tuleku järel. Äripäeva andmetel oli Eesti Raudtees alates Laidvee tulekust tööta jäänud vähemalt 25 inimest. Pärast lugude ilmumist soovis Laidvee ajakirjanikuga kohtuda, kinnitamaks, et ta on valinud juhina õige suuna. Seega oli lugude ilmumine Eesti Raudteele keeruline. Ettevõttel oli samal ajal pooleli ka hanketüli firmaga KMG.

Nominendid:

"Paisuva võlaga ettevõte võidab riigihankeid", 9. oktoober

"Maksuvõlaga sahkerdaja lõpetas Tallinnas ja Viimsis kõik lepingud", 17. oktoober

"Maksuvõlaga skeemitanud toitlustaja: me ei saanud maksuametiga kokkuleppele", 18. oktoober

Autor: Pille Ivask

"Korruptsioonipesa Tallinna linnatranspordifirmas", 4. aprill

Autor: Koit Brinkmann

Aasta investorilugu

Autor: Indrek Mäe

"Paljaks kistud: EstateGuru hapu laenu kaasus", 29. jaanuar

Indrek kirjeldas artiklis, kuidas eelmise aasta teisel poolel viis ühisrahastusplatvorm EstateGuru ellu suurt päästeoperatsiooni, et tulla puhta nahaga välja ilmselt Eesti ajaloo esimesest ühisrahastuse hapust laenust. Hapu laenu kaasus aitas heita valgust üha enam populaarsust koguvale ühisrahastusvaldkonnale ning nii portaale kui ka investoreid varitsevatele riskidele. Loo mõjukust näitas seegi, et see tõi lugejatelt ja investoritelt palju vastukaja ning uusi vihjeid.

Aasta investorilugu. Foto: Äripäev

Nominendid:

"Häbi on: eestlased on Euroopa riikide seas kõige viletsamad", 23. oktoober

Autorid: Kaspar Allik ja Liina Laks

"Kurioosne seadus piirab eestlaste aktsiavalikut", 13. aprill

Autor: Liina Laks

Aasta olemuslugu

Autorid: artiklid kirjutasid Kristel Härma ja Birjo Must, video tegi Andres Haabu, fotod Andras Kralla. Andmed ja graafika: Viivika Rõuk, Miguel Alvarez ja Jane Suu.

"Milline on Eesti keskmine juht?", "Eesti keskmine juht saab suurkliendid teenindatud väikeses garaažis", "Eesti keskmine juht ei tahagi suureks saada" ja "Keskmine juht on mees nagu orkester", 22. mai

Artiklid näitavad, milline on päriselt üks Eesti tavaline ette­võtja ja milline on tema lugu ning kuidas tema näeb elu Eestis.

Aasta olemuslugu. Foto: Äripäev

Nominendid:

"Araabia ülik palkas Mooste mehed krohvima", 7. juuni

"Eelmiste aastate käive on nüüd nagu saiapuru", 7. juuni

Autor: Väinu Rozental

"Suur fotolugu: viimane rong Pärnusse", 9. detsember

Autor: Liis Treimann

Aasta arvamuslugu

Autor: Liina Laks

"Kolm nippi, mis garan­tee­rivad valimisvõidu", 15. november

Väike spikker igale poliitikule, mis muutub valimiste lähenedes järjest aktuaalsemaks. Mõnusalt irooniline teemakäsitlus, kuid samas väga tabav ja illustreeritud töötavate näidetega päriselust.

Aasta arvamuslugu. Foto: Äripäev

Nominendid:

"Rohkem mõelda mitte, üle mõelda", 25. jaanuar

Autor: Eliisa Matsalu

"Kes kardab Vene kodakondsust?", 19. november

Autor: Alyona Stadnik