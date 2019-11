LHV ühendab Eestisse investeeriva pensionifondi teise fondiga

Foto: Liis Treimann

LHV Varahaldus teatas, et on otsustanud lõpetada LHV Pensionifond Eesti tegevuse, ühendades selle LHV Pensionifondiga L.

Pressiteates nimetab LHV põhjusena plaanitavat pensionireformi. Ehkki nad ise pressiteates fondi suurust väja ei too, on mullu loodud fondi maht 2,6 miljonit eurot ja aastatootlus 2,5%. Suurim investeering on Birdeye Timber Fund.