Eesti tippjuhid teadvustavad suuri riske, kuid ei näe probleeme enda tagaaias

Majandusanalüütik Kristjan Lepiku sõnul on küll Eesti tippjuhid kindlustanud oma ettevõtted järgmise majanduslanguse eest, kuid ei näe, kuidas maailmamajanduse probleemid võiksid nende ettevõtteid mõjutada. Foto: PwC Eesti

Eesti tippjuhid ei näe veel maailma majanduses varitsevaid riske ja loodavad käibe kasvu jätkumisele, kuid see võib olla märk naiivsusest, ütles majandusanalüütik Kristjan Lepik PwC tippjuhtide meelsusuuringu tulemuste kohta.

Lepik tõdes, et on maailmas toimuvat vaadates üsna murelik. „Kui raha on palju ja intressid nullis, siis hakkab raha minema valedesse kohtadesse,“ märkis Lepik, kelle hinnangul ootab ees keeruline aeg. Sellest on aru saanud tippjuhid üle maailma. 59 protsenti maailma tippjuhtidest usub, et tänavu hakkab majanduskasv kahanema, selgus PricewaterhouseCoopersi (PwC) uuringust. Eestis on pessimistide osakaal 37 protsenti.