Raadiohitid: jõhker töö ja töötajate jälgimine

Kaamera kontoriruumis Foto: Raul Mee

Lõppeva nädala jooksul on Äripäeva raadio kuulajaid huvitanud lai spekter teemasid, alustades eestlaste lemmikaktsiatest ja aasta iduinvestori tööfilosoofiast ning lõpetades suunamudija töö ja töötegijaid jälgivate kaameratega.

Populaarsemate saadete hulka mahub ka usutlus ettevõtjaga, kelle juhitav firma on talle endalegi üllatusena sattunud maailmavallutuskursile.

Nädala viis kuulatuimat saadet olid järgmised:

1. "Investor Toomase tund". Eestlaste lemmikaktsiad, mis toovad tootluse koju

Eestlane on dividendiusku ning paigutab oma raha eelkõige regulaarselt omanikutulu maksvatesse väärtpaberitesse, nendivad LHV maaklertegevuse juht Sander Pikkel ja Nasdaq Tallinna börsi juht Kaarel Ots. Üle käiakse ka lihtsad, ent väga praktilised investeerimistõed.

Arutelu tõukub Soome börsiguru Seppo Saario mõtetest, mis on leitavad ka Saario raamatu "Kuidas ma investeerin börsiaktsiatesse" täiendatud ja ajakohastatud versioonist, mis äsja eesti keeles ilmavalgust nägi.

Kuula saadet:

2. "Triniti eetris". Töötajate jälgimine kui osa tavalisest tööpäevast

Töötajate jälgimine kaamerate abil või ka koju paigaldatud kaamera võib teatud asjaoludel tekitada probleeme. Teema on tõusnud päevakorda tänu Euroopa Liidu üldisele andmekaitse määrusele.

Lisaks kaameratele puudutatakse saates ka teist liiki jälgimisvõimalusi ja räägitakse sellest, kas jälgimine võib olla salajane. Lisaks saab teada, millega peavad arvestama eraisikud või korteriühistud, kui nad on paigaldanud korterelamutesse ja eraomanduses olevatesse ruumidesse kaamerad. Teemat aitab avada advokaadibüroo Triniti advokaat Maarja Pild.

Kuula saadet:

3. "Hommikuprogramm". Aasta mõjuisik: jõhker, mis töö see on

Alles viimasel kolmel aastal Eesti sotsiaalmeediamaastikul kanda kinnitanud suunamudijad ehk sotsiaalmeedias peaasjalikult nooremate vaatajate seas populaarsed mõjuisikud suudavad lühikesest kasvuperioodist hoolimata end ära elatada, tõdeb suunamudija Tanel Pajuri.

Pajuri sõnul on keeruline mõtestada sotsiaalmeedia mõjuisiku olemust ja rolli, kuna erinevaid suunamudijaid on väga palju. "Üks asi on see, kui sa oskad korralikult töödelda videoid, siis on sinu materjal kindlasti väga kaasahaarav ja suudab tõmmata väga palju fänne. Loomulikult on edukas suunamudija ka arvamusliider, kellel on oma sotsiaalne krediit ehk jälgijaskond," selgitab ta.

Kuula saadet:

4. "Juhi jutud". Kuidas juhib end ja oma investeeringuid aasta iduinvestor?

"Investorina alustades tekkis tunne, et olen tähtis – inimesed saadavad mulle materjale, tahavad kokku saada. Selles valdkonnas investorina tegutsedes pole sina kunagi pumba juures," räägib oma tööfilosoofiast kogukonna poolt aasta investoriks valitud Gerri Kodres.

Tema fondi tööfilosoofia ütleb, et kõige tähtsam on asutaja. "Mida nemad tahavad ja mida neil vaja, on olulisemad kui minu soovid," selgitab ta saates.

Kuula saadet:

5. "Hommikuprogramm". Miljonifirma ei uskunud oma maailmavallutust

Civita Eesti ASi partner ja juhatuse liige Meelis Niinepuu räägib, miks juhtimiskonsultatsioonidega tegelev ettevõte otsustas osta ära IT-firma Singleton ning mis on jõud ühendavate meeskondade lähiaja eesmärgid.

Civitta tegutseb enam kui kümnes ettevõttes ja Niinepuu sõnul tuli tudengifirmast sirgunule maailmavallutus mõnevõrra üllatusena.

Kuula saadet:

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz ja Ida-Virumaal 94,6 MHz.

Kuulamislingi ja nädala saatekava leiate siit.