Tagasi 27.08.25, 17:24 Raadiohommikus: vigane palgastatistika ja Nvidia tulemused Neljapäevases hommikuprogrammis tuleb juttu investeerimisest, Nvidia tulemustest ja USA Föderaalreservi iseseisvuse kõikuma löömisest ning selle mõjust makromajanduses. Sellele lisaks võtame pulkadeks keskmise palga statistika ning ehitussektori väljavaated.

Vigastest palgaandmetest tuleb homsesse hommikuprogrammi kell 8.30 rääkima statistikaameti juht Urmet Lee.

Foto: Andres Haabu / Postimees / Scanpix

Kolmapäeva öösel avaldab teise kvartali tulemused USA kiibitootja Nvidia, mille kohta annab värske kommentaari LHV investorkogukonna juht Nelli Janson. Lisaks uurime ka üldist aktsiaturgude olukorda USAs ning kuidas Nvidia tulemused võiksid sealset suunda mõjutada.

Vigastest palgaandmetest tuleb rääkima statistikaameti juht Urmet Lee, kellelt küsime, kuidas ükski statistikaameti analüütik ei saanud aru, et midagi on andmetega nihu, kui välistel analüütikutel piisas kahtluse tekkimiseks mõnest pilgust,ja kuivõrd pani see õppetund ameti võimekuses kahtlema.

Samuti tuleb juttu ehitussektorist, kuna hommikul avaldatakse ehitussektori mahtude teise kvartali statistika. Selle üle tuleb arutlema Mapri Ehituse juht Tarmo Roos, kellega räägime ka kinnisvara sisendhindadest ja kinnisvarahindade tulevikust.

Hommikuprogrammi tuleb USA Föderaalreservist ja USA majandusest rääkima Luminori ökonomist Lenno Uusküla, kes annab ülevaate, mida tähendab, kui keskpanga iseseisvus kõikuma lööb, nagu praegu USA presidendi Donald Trumpi kangutamisel on juhtunud. Lisaks tuleb reedel ka USA majanduskasvu statistika, nii et ennustame ette, mis sealt paista võiks. Hommikut veavad Jaan Martin Raik ja Ellen Jõgi. Päev jätkub järgmiste saadetega: 10.00–11.00 "Sisuturundussari". Taastuvenergia tootmisel on oluliseks küsimuseks salvestuslahendused kui varustuskindluse ja lisatulu teenimise allikad. RM Energy tegevjuht Remo Lillepõld ja arendusjuht Mihhail Mitrofanov räägivad saates, milliste tehniliste detailidega tuleb arvestada, et kasumlik olla. Lisaks peatutakse PRIA värskel toetusmeetmel, mille abil saavad toidutööstusettevõtted soetada päikesepaneelide ja salvestusseadmete lahendust. Saatejuht on Juuli Nemvalts. 11.00–12.00 "Poliitikute töölaud". Saates räägime riigieelarvest, selle koostamisest ja täitmisest. Vaatamata püüdlustele parandada riigieelarve koostamise põhimõtteid, on riigikontrolör Janar Holm väljendanud eelarve koostamise kohta jätkuvalt rahulolematust. Saates küsime rahandusministeeriumi eelarvepoliitika asekantslerilt Sven Kirsipuult sellele kommentaare. Lisaks annab Kirsipuu ülevaate valitsuse tuleva aasta riigieelarve koostamise ajagraafikust ja sisenditest. Samuti selgitab Eesti200 juht Kristina Kallas lühidalt, millised on erakonna uuenenud soovid maksude, palgatõusude ja riigieelarve võimaliku defitsiidi osas.

Saadet juhib Lauri Leet.

12.00–13.00 “Kestlikul kursil”. Saates tuleb juttu sellest, et Eesti inimesed on Euroopas kõige kliimaskeptilisemad. Miks see nii on, kuidas kliimast ja keskkonnast rääkida ning ettevõtteid ja inimesi nügida, räägivad saates ettevõtja Mihkel Tammo ja politoloog Tõnis Leht.

Saadet juhib Karmen Laur.

13.00-14.00 “Autojutud”*. Juttu tuleb Briti sportautotootjast Lotusest ning selle asutajast Colin Chapmanist, kelle kuulsaim printsiip kõlas: lihtsusta ja lisa kergust. Lotuse margi fänn ja ühe sellise auto omanik, tehnikaportaali Accelerista peatoimetaja Veli Valentin Rajasaar ja saatejuht Karl-Eduard Salumäe arutlevad, miks eheda sõiduelamuse otsijad jõuavad varem või hiljem Lotuste juurde, ning räägivad põnevaid lugusid värvika Chapmani elust.

Saade oli esmakordselt eetris tänavu maikuus.

15.00–16.00 “Teabevara tund”. Räägime psühhosotsiaalsetest ohuteguritest töökeskkonnas. Arutame, milline roll on ettevõtte juhil hea mikrokliima loomisel ja kuidas saab töötaja nõuda tööandjalt hüvitist juhul, kui töö tõttu on tekkinud mõni vaimse tervise probleem.

Stuudios on Taltechi teadurid ja tööohutuse eksperdid Karin Reinhold, Marina Järvis ja Mari-Liis Ivask.

Saadet juhib Äripäeva teabevara toimetaja Maria Made Laas.

Kuula Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz, Ida-Virumaal 94,6 MHz, Raplamaal 101,8 MHz ja Järvamaal 104,3 MHz.