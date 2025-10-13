Äripäev
  13.10.25, 14:46

Triniti advokaadibüroo sai uue partneri

Advokaadibüroo Triniti partnerite ringiga liitus vandeadvokaat Maarja Pild-Freiberg, kes on büroos töötanud üle kümne aasta.
Triniti advokaadibüroo uus partner on Maarja Pild-Freiberg.
  • Triniti advokaadibüroo uus partner on Maarja Pild-Freiberg.
  • Foto: Olga Makina
Maarja Pild-Freiberg on üks Eesti tunnustatumaid spetsialiste andmekaitse- ja meediaõiguse valdkonnas.
