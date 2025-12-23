Jõuludeks armuaega: Oskari lihatööstus sai võimaluse vorstitootmine päästa
Põllumajandus- ja toiduameti otsus peatada osaliselt Oskari lihatööstuse tootmine võib jääda ajutiseks. Amet andis ettevõttele jõuludeks aega puuduste kõrvaldamiseks ning tootmise edasine saatus selgub pärast pühi.
Maagi liha- ja piimanduskontserni kuuluvate ettevõtete juhid ei taha võimaliku tulumaksupettuse kahtluse kohta sõnagi iitsatada, kuid konkurent Oleg Gross kahtlustab, et asja taga võib olla pahatahtlik kaebaja.
Üle 15 000 Baltikumi ettevõtte jõuab eBay kaudu juba rahvusvaheliste ostjateni. 30. septembril Vilniuses toimuv esimene eBay Baltic Export Summit 2026 toob kokku ettevõtjad, müüjad ja eksperdid, kes räägivad, kuidas piiriülest e-kaubandust päriselt käivitada ja kasvatada.