Riik plaanib ühistranspordi reformimisega kokku hoida 25 miljonit

Omavalitsuse üks suuremaid vastutusi on, et linnas või vallas oleks elada hea. Sellega on senimaani Tallinnas mindud altlatti, kirjutab investor Kristi Saare vastuses Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele.
Parempopulismi langenud Keskerakond võib tuua paigalseisu
Isegi linnades, kus bussipileti eest tuleb maksta krõbedat hinda, katab see heal juhul mõnikümmend protsenti ühistranspordi kogumaksumusest, kirjutab endine Tallinna abilinnapea ja taristuminister Vladimir Svet (SDE) vastuses ettevõtja Neeme Tammisele.
Kui 14. oktoobril kella kolme paiku päeval Eestis sireenid tööle hakkavad, ei pea tipptunnil autos istuv inimene sõidukit keset tänavat maha jätma ega lähimasse keldrisse jooksma, kuid ta võib endalt küsida: kui see ei oleks test, vaid päris oht, siis mida ma praegu teeksin ja kuhu läheksin?