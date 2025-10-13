Svet vastab Tammisele: tasuta ühistransport on majanduslikult mõistlik

Äriplaan 2026 laval kõneles transpordiga tegeleva Hansa Grupi juht ja värskelt Eesti parima juhi tiitliga pärjatud Neeme Tammis teravalt ja kirglikult Eesti ühistranspordi seisust. Tema sõnum oli selge: süsteem on killustunud, poliitikute poolt manipuleeritav ja reisijakeskne lähenemine puudub.