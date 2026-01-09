Salapärane Soome-Eesti firma kuulutas, et leiutas Püha Graali. Kogu maailm ootab tõendeid
Tundmatu Eesti-Soome firma Donut Lab teatas, et töötas esimesena maailmas välja akud, mida ei ole seni suutnud arendada miljardeid investeerivad autotööstused. Eksperdid suhtuvad aga imeakusse skeptiliselt.
Tallinna vanalinnas asuva uhke maja omandas Põlvamaa tallu registreeritud sihtasutus, mille taga on kirju seltskond: eakas meestejuuksur, koristamisega raha teeniv seltskonnalõvi, finantsvabaduse poole püüdlev biotehnoloogiatöötaja ja jurist.
Kui 14. oktoobril kella kolme paiku päeval Eestis sireenid tööle hakkavad, ei pea tipptunnil autos istuv inimene sõidukit keset tänavat maha jätma ega lähimasse keldrisse jooksma, kuid ta võib endalt küsida: kui see ei oleks test, vaid päris oht, siis mida ma praegu teeksin ja kuhu läheksin?