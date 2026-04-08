Raadiohommikus: eraravi, kaubandus ja eksperiment kinnisvaras

Nuve Partnersi partner Lauri Henno räägib neljapäeval Äripäeva raadios, mis ootab ees kaubanduspindade turgu.
Foto: Andras Kralla
Poole kaheksa paiku astub stuudiost läbi Meditsiiniuudiste toimetaja Kadi Heinsalu, kellega vaatame erameditsiini turul toimuvale ning mis on siit võrsumas.
Pärast kella kaheksat tuleb rääkima maa- ja ruumiameti peadirektor Kati Tamtik, kes avab asutuse plaane ja ambitsioone ning seda tehisaru kontekstis.
Pärast kella poolt üheksat tuleb külla Nuve Partnersi partner Lauri Henno, kes räägib kaubanduspindade turul käivatest muutustest ja tulevikust.
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Kella üheksaste uudiste järel astub läbi Riigi Kinnisvara ASi projektidirektor Marek Moldau, kes räägib sellest, mida riigiettevõte nüüd eksperimendi korras korraldab. Kas siit tuleb uus trend?
Hommikuprogrammi veavad Siim Sultson ja Stiine Reintam.
Edasi jätkub saatepäev järgmiste saadetega:
10.00–11.00 “Sisuturundussaade”. Stuudios on ROI arendusjuht Sandra Vallik ja müügijuht Kristjan Kiil, kellega arutame, kuidas teha bränditooteid, mis päriselt kasutusse jõuavad, mitte ei jää riiulile seisma. Räägime sellest, miks on tekkinud selge trend praktilisemate lahenduste poole ning miks eelistavad ettevõtted üha enam tekstiili ja meeskonnariietust. Lisaks selgitavad Vallik ja Kiil, millest nad kliendi vajaduste mõistmisel alustavad ning kuidas aidatakse orienteeruda väga laias tootevalikus.
Saatejuht on Juuli Nemvalts.
11.00–12.00 “Poliitikute töölaud”. Otsesaates on külas Tallinna linnapea Peeter Raudsepp, kellega räägime linna juhtimisest, eelarvest, poliitilistest lubadustest ja ettevõtluse toetamisest, aga küsime ka suure poliitika, Isamaa erakonna ja lähenevate riigikogu valimiste kohta.
Saadet juhib Lauri Leet.
12.00–13.00 “Kestlikul kursil”. Külas on ökoloog ja riigikogu liige Tiit Maran, kellega räägime Eesti metsade seisust ja metsaseadusest. Maran kummutab levinud arusaama, kuidas metsaseadus paneb paika, et 70% metsamaast võiks olla majandatav ja 30% kaitse all, ning lahkab seaduse puudujääke. Lisaks jagab Maran muljeid Ene-Liis Semperi metsateemalisest kontsert-etendusest ja Maalehe metsatööstuse lobi artiklisarjast.
13.00–14.00 “Autojutud”. Autoentusiast Peep Pihotalo on omanud aastakümnete jooksul tervet pinu huvitavaid autosid. Kõige rohkem on tal olnud Porschesid ja BMWsid, kuid tal on head mälestused ka suurest Ameerika muskelautost Chevrolet Camarost ning kergest ja nõtkest Briti sportautost Lotus Exige’ist. Äripäeva raadio autosaates räägibki Pihotalo neist omaniku vaatenurgast. Millised küljed on nende autode puhul alles pikapeale avaldunud ja millega potentsiaalne ostja peaks arvestama? Missugune auto muutus omamise jooksul veelgi meeldivamaks ja milline pakkus peavalu?
Saatejuht on Karl-Eduard Salumäe.
15.00–16.00 “Teabevara tund”. Räägime sellest, millal tuleb naabri tegevust taluda, millal võib olla tegemist õigusrikkumisega ning kuidas selliseid vaidlusi lahendada. Saates vaatame nii eraisikute kui ka ettevõtete vaates otsa levinumatele probleemidele – olgu need müra, ehitamine, heakord, piirivaidlused või muu häiriv tegevus.
Stuudios on advokaadibüroo Lindeberg partnerid ja vandeadvokaadid Aldo Vassar ja Keijo Lindeberg ning sama büroo advokaat Kristina Ivanova.
Saadet juhib teabevara vanemtoimetaja Eve Noormägi.
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