Raadiohommikus: eraravi, kaubandus ja eksperiment kinnisvaras

, kes räägib sellest, mida riigiettevõte nüüd eksperimendi korras korraldab. Kas siit tuleb uus trend? Kella üheksaste uudiste järel astub läbi Riigi Kinnisvara ASi projektidirektor Marek Moldau kes räägib sellest, mida riigiettevõte nüüd eksperimendi korras korraldab. Kas siit tuleb uus trend?

Hommikuprogrammi veavad Siim Sultson ja Stiine Reintam.

Edasi jätkub saatepäev järgmiste saadetega:

10.00–11.00 “Sisuturundussaade”. Stuudios on ROI arendusjuht Sandra Vallik ja müügijuht Kristjan Kiil, kellega arutame, kuidas teha bränditooteid, mis päriselt kasutusse jõuavad, mitte ei jää riiulile seisma. Räägime sellest, miks on tekkinud selge trend praktilisemate lahenduste poole ning miks eelistavad ettevõtted üha enam tekstiili ja meeskonnariietust. Lisaks selgitavad Vallik ja Kiil, millest nad kliendi vajaduste mõistmisel alustavad ning kuidas aidatakse orienteeruda väga laias tootevalikus.

Saatejuht on Juuli Nemvalts.

11.00–12.00 “Poliitikute töölaud”. Otsesaates on külas Tallinna linnapea Peeter Raudsepp, kellega räägime linna juhtimisest, eelarvest, poliitilistest lubadustest ja ettevõtluse toetamisest, aga küsime ka suure poliitika, Isamaa erakonna ja lähenevate riigikogu valimiste kohta.

Saadet juhib Lauri Leet.

12.00–13.00 “Kestlikul kursil”. Külas on ökoloog ja riigikogu liige Tiit Maran, kellega räägime Eesti metsade seisust ja metsaseadusest. Maran kummutab levinud arusaama, kuidas metsaseadus paneb paika, et 70% metsamaast võiks olla majandatav ja 30% kaitse all, ning lahkab seaduse puudujääke. Lisaks jagab Maran muljeid Ene-Liis Semperi metsateemalisest kontsert-etendusest ja Maalehe metsatööstuse lobi artiklisarjast.