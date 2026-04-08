Tagasi Läbi hädade vastu võetud konkurentsiseaduse muudatused tekitavad jätkuvalt pahameelt. "See, mis valmis sai, ei meeldi kellelegi" Pärast kopsakaid trahve ja poliitilisi kemplusi eelmisel suvel vastu võetud konkurentsiseaduse muudatused ei toonud oodatud rahu, vaid ebaselgust ja erimeelsusi. Triniti eetris

Möödunud aasta jaanuaris tegi Euroopa Liidu Kohus otsuse, millega määras Eestile trahvi konkurentsidirektiivi (nn ECN+ direktiiv) tähtaegselt üle võtmata jätmise eest summas 400 000 eurot. Peale selle rakendus veel ka karistusmakse 3000 eurot iga päeva eest, mil otsuse kuulutamise järel ei ole direktiivi üle võetud. Eelmise aasta juunis said direktiivi alusel konkurentsiseaduse muudatused vastu võetud, kuid õhk nende ümber on jätkuvalt paks.

TRINITI vandeadvokaat ning konkurentsi- ja spordiõiguse töögrupi juht Tanel Kalaus on äraootaval seisukohal. "Võiks ju arvata, et nüüd said need muudatused vastu võetud ja kõik on hästi, aga tegelikult tundub, et kellelegi ei meeldi see, mis valmis sai," märkis Kalaus. "Poliitiliste kempluste tõttu olime me Euroopas viimased, kes direktiivi üle võtsid, aga ka nüüd ei saa olla veel rahul. Vähemalt üks peatükk on nüüd möödas ning saame hakata seda kohtute abiga paremaks ehitama ja selgust looma," lisas ta.

Lisaks tuli saates juttu sellest, kes saavad tänu viidatud muudatustele kergemalt hingata, kui karmid on uued trahvid ja mida peaksid ettevõtted profülaktika mõttes kohe tegema.