Restoranitest. Pastoraat Pärnus: suur hype, aga üllatavalt keskpärane kogemus
Pastoraati soovitatakse Pärnus pea igal sammul ning selle kõrge hinnang loob ootuse millelegi erilisemale. Reaalsus osutus aga märksa maisemaks: kuigi kõik justkui toimis, jäi elamus tervikuna üllatavalt keskpäraseks.
Restoraniettevõtja ja tippkoka Orm Oja uus restoran Sodita Mexicana pakub kõike, mida trendikalt kohalt oodata: maitsev toit, täissaal ka keset nädalat ja sujuv teenindus. Ent taldrikul jääb Mehhiko köögile omane vürtsikas löök üllatavalt tagasihoidlikuks.
Digitaalse kogemuse disaini ettevõte UXDA valis oma uue peakontori asukohaks Preses Nama Kvartālsi A-klassi büroohoone Riias. Uue üürnikuga on nüüdseks reserveeritud juba veerand peagi valmiva hoone büroopindadest. UXDA jaoks määrasid valikus rolli hoone asukoht, panoraamvaated Riiale ja Daugava jõele ning ärikeskuse arhitektuurne iseloom, mis haakub UXDA disainifilosoofiaga: luua eristuvaid, äratuntavaid ja läbimõeldud kogemusi ning lähtuda standardlahenduste asemel oma selgest identiteedist.