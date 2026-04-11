Nädala lood: Estateguru krahh Saksamaal ja 30 aastat tegutsenud ärid sattusid raskustesse
Nädala olulisemate lugude hulka kerkisid lõppeval nädalal kinnisvaralaene pakkuva Estateguru suur kaotus Saksamaal ning aastakümneid tegutsenud transpordiettevõte ja mööblitööstus avaldasid, kui raske on nende praegune seis.
Oma vabrikuga krooniajast eurodesse, tellimustega hellitanud buumist karedasse masusse ning läbi koroonakriisi sõdade ajajärku purjetanud mööblitööstur ütleb, et nii sügavat põhja nagu praegune ei ole enne olnud.
Saates „Password“ küsib saatejuht Hando Sinisalu, kes tänapäeval üldse enam telekat vaatab, kui noored on TikTokis ja pikkade saadete jaoks justkui aega pole. Duo Media Networksi tegevjuht Jüri Pihel ja tele- ning raadiokanalite reklaamimüügijuht Kert Kangert vaidlevad sellele vastu: eestlased veedavad suure ekraani ees endiselt üle kolme tunni päevas ning tele vaatamise aeg pole Piheli sõnul sugugi kadumas.