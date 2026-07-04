Nädala lood: 100 000 ettevõtet ähvardab trahv, toidutootja maksupettuse kahtlus hajub

Nädala olulisemate artiklite hulka sattusid lugu majandusaruande esitamata jätnud rohkem kui 100 000 ettevõttest, Farmi Piimatööstuse ja ettevõtte juhtidega seotud kriminaalasja närbumine ja hinnatud juustufarmi väljumine poekettidest.
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- kuidas hakkab riik enam kui 100 000 hilinenud aruandega ettevõtet survestama ja kui kiiresti võivad trahvid liikuma hakata;
- miks peab advokaat Oliver Nääs Farmi Piimatööstuse kriminaalasja jätkumist arusaamatuks, kuigi esialgne kahtlus on suuresti hajunud;