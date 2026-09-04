Raadiohitid: uued ostukohad ja liiga kiire majanduskasv

Investor Toomase kontol ootab samal ajal investeerimist üle 30 000 euro. AppLovin paistab huvitav, sest ettevõtte äri kasvab endiselt kiiresti, marginaalid on kõrged ja valuatsioon on varasemaga võrreldes tublisti alla tulnud. Küsimus on, kas järsk hinnalangus on loonud hea ostukoha või peegeldab turg juba mõnda riski, mida tugevad finantsnäitajad veel ei näita.

Saadet juhtis Joonas Piir.

Tarmo Tanilas avaldab kolm sektorit, kus praegu ostukohti näeb

Swedbanki privaatpanganduse strateeg Tarmo Tanilas sõnas Äripäeva hommikuprogrammis, et praegune turuolukord on hea aeg oma portfell üle vaadata.

Kuigi USA võlakoormus ja tõusvad võlakirjatootlused tekitavad pingeid, ei näe ta põhjust paanikaks. Tanilas toob võimalike ostukohtadena välja energeetika, panganduse ja farmaatsia ning soovitab investoritel vaadata üle ka oma riskitaluvuse ja tehnoloogiakaalu.

Küsimusi küsis Jaan Martin Raik.

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