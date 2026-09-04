Raadiohitid: uued ostukohad ja liiga kiire majanduskasv

Lõppeval nädalal pakkusid Äripäeva raadio kuulajaile kõige enam huvi intervjuud investeerimisest, majanduse kiirest kasvutempost ja üürikorterite hindadest.
- Rahvas tungleb aina enam poodidesse, sest raha jääb rohkem kätte.
- Foto: Andras Kralla
Nädala kuulatuimad saated:
Uus aktsiaidee ahvatleb ostma. "See on liiga hea, et tõsi olla"
“Investor Toomase tunnis“ arutasid Äripäeva börsitoimetuse ajakirjanikud uut võimalikku aktsiaideed – tarkvarafirmat AppLovin, mille aktsia on tänavu odavnenud umbes poole võrra.
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Investor Toomase kontol ootab samal ajal investeerimist üle 30 000 euro. AppLovin paistab huvitav, sest ettevõtte äri kasvab endiselt kiiresti, marginaalid on kõrged ja valuatsioon on varasemaga võrreldes tublisti alla tulnud. Küsimus on, kas järsk hinnalangus on loonud hea ostukoha või peegeldab turg juba mõnda riski, mida tugevad finantsnäitajad veel ei näita.
Saadet juhtis Joonas Piir.
Tarmo Tanilas avaldab kolm sektorit, kus praegu ostukohti näeb
Swedbanki privaatpanganduse strateeg Tarmo Tanilas sõnas Äripäeva hommikuprogrammis, et praegune turuolukord on hea aeg oma portfell üle vaadata.
Kuigi USA võlakoormus ja tõusvad võlakirjatootlused tekitavad pingeid, ei näe ta põhjust paanikaks. Tanilas toob võimalike ostukohtadena välja energeetika, panganduse ja farmaatsia ning soovitab investoritel vaadata üle ka oma riskitaluvuse ja tehnoloogiakaalu.
Küsimusi küsis Jaan Martin Raik.
Nestor: inimestel on majanduse uut kasvutempot raske seedida
Eesti majandus kasvas teises kvartalis 1,8%, kuid SEB majandusanalüütik Mihkel Nestor
soovitab vaadata üksikust näitajast kaugemale.
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Tema hinnangul oli aasta esimese poole keskmine kasv umbes 2,5%, mis on Eesti praegust arengutaset arvestades väga hea tulemus.
“Numbrid lähevad paremaks, kuid tunne jääb ikka halvaks,“ ütles Nestor Äripäeva hommikuprogrammis, viidates inimeste jätkuvalt madalale kindlustundele. Tema sõnul on pärast aastaid kestnud kiiret inflatsiooni, maksutõuse ja geopoliitilisi pingeid inimestel raske harjuda aeglasema majanduskasvu uue normaalsusega.
Küsimusi küsis Kristjan Kurg.
Tallinna üürikorterite hinnad ronivad tippu
Tallinna üüriturg on suve lõpus väga aktiivne ning ka üürikorterite hinnad on jõudnud rekordi lähedale.
Lumi Capitali partneri Martin Rekor
i sõnul on pakkumises praegu umbes 1100 korterit, mida on vähem kui aasta või kaks tagasi, kuid samal ajal püsib nõudlus kõrge.
Rekor soovitab neil, kel pole tungivat vajadust praegu korterit vahetada, seda pigem mitte teha. Augusti hinnatipp peaks tema hinnangul lähikuudel taanduma ning kõige soodsam aeg uue üürikodu leidmiseks on tavaliselt aasta alguses. Lumi Capitali portfellis maksab näiteks ühetoalise korteri üür praegu umbes 550–560 eurot, talvel sai aga sama korterit üürida umbes 530 euroga.
Küsimusi küsis Kristjan Kurg.
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Tuleva portfellihaldur avaldas indeksifondi kolm eelist aktiivselt juhitud fondide ees
Tuleva portfellihaldur Tõnu Peki sõnul on indeksifondil aktiivselt juhitud fondide ees kolm olulist eelist: madalamad tasud, väiksem rahas hoidmine ja turu keskmise tootluse püüdmine.
Pekk tõi Äripäeva hommikuprogrammis esile maailma vanima indeksifondi Vanguard 500, mis sai möödunud kuul 50-aastaseks ning mille varade maht on kasvanud 1,7 triljoni dollarini. Tema sõnul näitab see suurepäraselt, kuidas madalad kulud ja järjepidev investeerimine võivad pika aja jooksul vara kasvatada.
Intervjuus tuli juttu ka Eesti pensionifondide arengust, indeksifondide hajutatusest ning USA aktsiate suurest osakalust maailmaturu indeksites.
Küsimusi küsis Jaan Martin Raik.
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