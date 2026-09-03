Kolm nippi kahjude vähendamiseks. “Inimesed ei saa aru, kui suure riskiga on korterite üüriäri”

On väga levinud eksiarvamus, et üürikorterite omanik on hästi tore olla, sõnab saates "Ruutmeetrite taga" kinnisvarainvestor ja Uus Maa Kinnisvarabüroo hindaja Kerli Koha.
- Suuremad kahjud võivad korterite puhul ületada tuhandeid eurosid.
- Foto: Robert Kneschke / Alamy Stock Photo
Koha tegutseb kinnisvaravaldkonnas ligi 20 aastat, on Uus Maa kohtuekspertiiside ja hüvitamise kaasuste juhtiv hindaja ja ühtlasi omab ka üüriportfelli. Üürikorterite korrashoiust ja selle korraldamisest kõnelevas saates ütleb ta, et üürikorterite tagastamisel tema emotsioon valdavalt negatiivne.
“Tõsi, valdavad probleemid on küll koritstusteenuse tellimisega lahendatavad," märgib ta selgituseks.
Koha toob välja, et kuigi pahatahtlikke üürnikke on tal ette sattunud vähe, valitseb paljude üürnike seas lihtsalt teadmatus, kuidas tuleks üüritud korterit korras hoida.
Artikkel jätkub pärast reklaami
Ta toob välja ekstreemseima näite, kus üürnikuga puhkenud erimeelsus korteri seisukorra üle nõudis korrastustöid, mis maksid üle 5000 euro. "Üüribisnes on selline, et sa ei saa milleski kindel olla," märgib Koha intervjuus.
Saate lõpuosas annab oma kommentaari ka Tallinna üürikomisjoni esimees Heli Hellamaa, kelle sõnul ei saa inimesed tihti aru, kui suure riskiga on korterite üüriäri seotud.
”Oma vara antakse ära inimestele, kellest mitte midagi ei teata," ütleb Hellamaa ja toob näiteid tagastatud korteritest, kus mööbel lõhutud, seintes augud ja seinad määritud, põrandad loomade roojast pundunud ja roojaga kaetud.
Saates annavad nii Kerli Koha kui Heli Hellamaa nõu, kuidas üüriäris taolist riski vähendada ning kuidas seada üürisuhe sisse nii, et mõlemad osapooled jäävad rahule ja korterid korda.
Saadet juhib Lauri Leet.
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!