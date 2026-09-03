Kolm nippi kahjude vähendamiseks. “Inimesed ei saa aru, kui suure riskiga on korterite üüriäri”

Ta toob välja ekstreemseima näite, kus üürnikuga puhkenud erimeelsus korteri seisukorra üle nõudis korrastustöid, mis maksid üle 5000 euro. "Üüribisnes on selline, et sa ei saa milleski kindel olla," märgib Koha intervjuus.

Saate lõpuosas annab oma kommentaari ka Tallinna üürikomisjoni esimees Heli Hellamaa, kelle sõnul ei saa inimesed tihti aru, kui suure riskiga on korterite üüriäri seotud.

”Oma vara antakse ära inimestele, kellest mitte midagi ei teata," ütleb Hellamaa ja toob näiteid tagastatud korteritest, kus mööbel lõhutud, seintes augud ja seinad määritud, põrandad loomade roojast pundunud ja roojaga kaetud.

Saates annavad nii Kerli Koha kui Heli Hellamaa nõu, kuidas üüriäris taolist riski vähendada ning kuidas seada üürisuhe sisse nii, et mõlemad osapooled jäävad rahule ja korterid korda.

Saadet juhib Lauri Leet.