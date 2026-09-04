Ülipopulaarse limonaadi loojad müüsid kahe aasta koguse ühe suvega ära
Mai lõpus poodidesse jõudnud funktsionaalset limonaadi Filly osteti esimese kolme kuuga üle poole miljoni purgi. Seda on ligi kaks korda enam, kui joogiäri asutajad olid terveks esimeseks aastaks prognoosinud.
Gert-Kristjan Rungi asutas hulgimüügifirma GKR Trade, kui oli alles 19aastane. Et äri käima saada, kirjutas ta pea 150 kirja erinevatele ettevõtetele, sealhulgas kiirtoidurestoranile KFC, sooviga neid Balti riikides esindama hakata.
Tuntud koka Orm Oja mitut restorani käivitada aidanud ja koos emaga Nomade’i restoranid avanud Kristjan Kuum ei karda ettevõtluses ebaõnnestumist. Vastupidi – ta paneb sügisel Tallinnas püsti uue koha ja unistab pereäriga välismaale kasvamisest.
Ettevõtja Ännifriid Põder on teinud mitu suurt karjääripööret: korterite flippimiseks jättis ta tasuva palgatöö, nüüd lükkab hoogu isiklikule disainibrändile. Enne kõige selle algust läks tema päris esimene äriidee aga vett vedama, tunnistas ta saates "Lihtsalt alusta".
BDO Eesti juhi Sulev Luiga sõnul ei ole jätkusuutlikkus mööduv trend, vaid muutub konkurentsis püsimisel üha olulisemaks. Seetõttu arvestab BDO Eesti oma otsustes järjest enam ESG-teemadega, mille elluviimisel on oluline roll ka tehnoloogiapartner Telial. Telia lahendused aitavad BDO-l tagada turvalise kaugtöö, hallata seadmete elutsüklit ja suunata tööjaamu Green IT abil teisele ringile.