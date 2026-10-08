Maksu- ja tolliamet pani oksjonile tollipunktis konfiskeeritud kuldmündid

Tervisele ohtlikud ja loodusele kahjulikud ained jõudsid Venemaa tootjalt Euroopasse läbi Eesti, selgitas Delovõje Vedomosti koos Itaalia ajakirjanikega. Terviseametile selle kemikaali transiidist teada pole antud.
Eesti Kunstnike Liidu päästeoksjon toob vahetult enne galeriide sügisoksjoneid müüki haruldased kunstiteosed. Piiratud kunstiostjate turul võib see mõjutada galeriide sügisoksjonite tulemust, kuid galeristid lootusetut lööki oma ärile ei ennusta. Siiski tõstatavad nad küsimusi kunstikogu müümise vajalikkuse, hinnastamise ja kogenud korraldajate kaasamise kohta.
Riias Preses Nama Kvartālsi arendav AS PN Project alustab uut tagatud võlakirjaprogrammi emissiooni, pakkudes investoritele 9% tootlust lunastustähtajani. Võlakirjade märkimine kestab 30. septembrist 9. oktoobrini. Võlakirjapakkumine annab investoritele võimaluse investeerida ühte Riia olulisemasse uude A-klassi bürooprojekti.