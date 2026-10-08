Maksu- ja tolliamet pani oksjonile tollipunktis konfiskeeritud kuldmündid

Eesti Kunstnike Liidu päästeoksjon toob vahetult enne galeriide sügisoksjoneid müüki haruldased kunstiteosed. Piiratud kunstiostjate turul võib see mõjutada galeriide sügisoksjonite tulemust, kuid galeristid lootusetut lööki oma ärile ei ennusta. Siiski tõstatavad nad küsimusi kunstikogu müümise vajalikkuse, hinnastamise ja kogenud korraldajate kaasamise kohta.