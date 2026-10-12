Nobeli majanduspreemia anti majanduse tõusude ja mõõnade silujatele

Jalgpalli maailmameistrivõistlused näitavad seda, mida nii parem- kui vasakäärmuslased eitada tahavad: etniline lõimumine ja rahvuslik uhkus eksisteerivad väga sageli õlg õla kõrval, kirjutab 2024. aasta Nobeli majanduspreemia laureaat ja Massachusettsi Tehnoloogiainstituudi (MIT) majandusinstituudi professor Daron Acemoglu.