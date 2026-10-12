Nobeli majanduspreemia anti majanduse tõusude ja mõõnade silujatele
Selle aasta Nobeli majanduspreemia laureaadid on ameeriklased Robert E. Hall ja Michael Woodford uute makromajanduslike mudelite eest, mille põhjal saavad õigeaegsed eelarve- ja rahapoliitilised meetmed vähendada majanduse tõuse ja mõõnasid.
Jalgpalli maailmameistrivõistlused näitavad seda, mida nii parem- kui vasakäärmuslased eitada tahavad: etniline lõimumine ja rahvuslik uhkus eksisteerivad väga sageli õlg õla kõrval, kirjutab 2024. aasta Nobeli majanduspreemia laureaat ja Massachusettsi Tehnoloogiainstituudi (MIT) majandusinstituudi professor Daron Acemoglu.
Eurooplased ei peaks püüdma veenda end selles, meie majandusega on kõik korras, samal ajal ajades segamini tootlikkuse tasemed ja tootlikkuse kasvu, kirjutavad majanduskorüfeed Philippe Aghion, Antonin Bergeaud ja Luis Garicano.
Euroopa on otsekui õpikunäide sellest, miks on tähtis vähem produktiivsete ettevõtete kõrvalelükkamine uute, innovaatiliste ja produktiivsemate poolt, kirjutab 2025. aasta majandusnobelist Philippe Aghion.
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