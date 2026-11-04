Klikkidest pimestatud turundusjuht ei näe, kuhu raha kaob, samas kui ausad numbrid näitavad, kuhu seda tuleks juurde panna, kirjutab ettevõtluskõrgkooli Mainor turundus- ja kommunikatsioonijuht Kadi-Kai Eljaste arvamuskonkursile Tark Turundus saadetud loos.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- kuidas selgitab Kadi-Kai Eljaste, milliste näitajate järgi saab turundusjuht aru, kas kampaania tõi päriselt uusi kliente või ainult ilusa aruande;
- miks võivad odavad klikid ja särav bruto-ROAS viia ettevõtte valeotsusteni ning millal annab see hoopis põhjuse turunduseelarvet suurendada.